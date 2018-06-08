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08 Haziran 2018 18:18

Öğrencilerin karne heyecanı

2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda bütün okullarda olduğu gibi Empati İlkokulunda da karne heyecanı yaşandı.

Öğrencilerin karne heyecanı

08 Haziran 2018 18:18


Türkiye genelinde milyonlarca öğrencin karnelerini alarak bir üst sınıfa geçti. Gaziantep Empati İlkokulunda da düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini öğretmenlerinden aldı. Karne dağıtım töreninde veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Öğretmenlerine çiçekler hediye eden öğrenci velileri uzun sürecek tatilden dolayı öğretmenlerinden ayrılmak istemediklerini ifade ederek 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerinin en iyi koşullarda eğitim görmesi için var güçleriyle çalışan öğretmenlerine teşekkür ettiler. Öğrenciler de öğretmenleriyle vedalaşarak yoğun bir maraton gibi geçen 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda dinlenmek ve tatil yapmak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldılar. 2017-8017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 1 Temmuz 2018 tarihine kadar bütün okullarda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenleneceği de öğrenildi. Öğretmenler 1 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında yaz tatili yapacak.




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