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01 Temmuz 2018 13:49

Öğrencilerin sınav heyecanını paylaştılar

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına geç kalan öğrencilere ulaşım desteği sağlarken, sınava giren öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulundu.

Öğrencilerin sınav heyecanını paylaştılar

01 Temmuz 2018 13:49


Hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilerin heyecanını paylaşan Şahinbey Belediyesi okul önlerinde öğrencilere ve ailelere su ikramında bulunurken, sınava gecikme korkusu yaşayan öğrencilere destek olarak araçlarla sınav yerlerine ulaşımını sağladı.


Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler


Sınava girmek için okullarına gelen öğrenciler ve sınava gecikme kaygısı yaşayan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu biz öğrencilere her zaman destek oluyor. Sınav öncesinde su dağıtarak ince bir davranışta bulundu kendisine çok teşekkür ederiz. Ancak, bizim hayatımız için önemli olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na yetişmemizi sağlayarak bize en büyük hizmeti sundu. Allah kendisinden razı olsun bir yıllık emeğimizin boşa gitmesini engelledi. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.




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