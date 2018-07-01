Öğrencilerin sınav heyecanını paylaştılar

Hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilerin heyecanını paylaşan Şahinbey Belediyesi okul önlerinde öğrencilere ve ailelere su ikramında bulunurken, sınava gecikme korkusu yaşayan öğrencilere destek olarak araçlarla sınav yerlerine ulaşımını sağladı.

Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Sınava girmek için okullarına gelen öğrenciler ve sınava gecikme kaygısı yaşayan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu biz öğrencilere her zaman destek oluyor. Sınav öncesinde su dağıtarak ince bir davranışta bulundu kendisine çok teşekkür ederiz. Ancak, bizim hayatımız için önemli olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na yetişmemizi sağlayarak bize en büyük hizmeti sundu. Allah kendisinden razı olsun bir yıllık emeğimizin boşa gitmesini engelledi. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.