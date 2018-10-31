Öğretmenler için robotik kodlama eğitimleri başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitimleri başladı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde bilimsel çalışmalar yürüterek, yeni neslin ihtiyaçlarına yanıt arıyor. Bu doğrultuda bilişim okuryazarlığının temeli olan kodlamayla, teknolojiyi daha etkin kullanan, ürün geliştirme ve problem çözme yeteneğine sahip bireylerin eğitimine odaklanıldı. Öğretmenler için Endüstri 4.0 Robotik Kodlama ve 3B Tasarım atölyeleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, eğitimler sonrasında; öğretmenlere sertifika verecek. Yeni Çağ'ın yeni teknolojilerinden biri olan 3D Yazıcı Teknolojisi ve 3D Tasarım eğitim kapsamına dahil edildi. Öğretmenler, aldıkları bu eğitimleri öğrencilere ulaştıracak, öğrencilerin de Robotik Dünya ile tanışmasını sağlayacak. Robotik kodlamanın içeriğinde, algoritma, motor sürüşleri ve sensör kullanımları öğretilecek.