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24 Kasım 2017 14:59

Öğretmenlere ev müjdesi

Gaziantep’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katılan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya hem çalışan hem de emekli öğretmenlere ev müjdesi verdi.

Öğretmenlere ev müjdesi

24 Kasım 2017 14:59


Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programına katılan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep’te görev yapan ve emekli olmuş öğretmenlere ev vereceklerini söyledi. Vali Yerlikaya, Gaziantep’te bulunan 26 bin 500 öğretmenin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimizden peşinat koşulları teslimatlarla ilgili bilgi verip biz sizden evet bu koşullardan olursa bu evi almak istiyorum denildiği zaman biz onları toplu olarak TOKİ başkanlığımıza götürüp teslim edeceğiz. Dolayısıyla onların da ihalelerini yaptırıp en fazla 2 sene içerisinde teslim edeceğiz. Bunlara emekli öğretmenlerimizde dahil olacak. Bir hayır duanızı almamız bize yeter” dedi.




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