Öğretmenlere ev müjdesi

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programına katılan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep’te görev yapan ve emekli olmuş öğretmenlere ev vereceklerini söyledi. Vali Yerlikaya, Gaziantep’te bulunan 26 bin 500 öğretmenin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimizden peşinat koşulları teslimatlarla ilgili bilgi verip biz sizden evet bu koşullardan olursa bu evi almak istiyorum denildiği zaman biz onları toplu olarak TOKİ başkanlığımıza götürüp teslim edeceğiz. Dolayısıyla onların da ihalelerini yaptırıp en fazla 2 sene içerisinde teslim edeceğiz. Bunlara emekli öğretmenlerimizde dahil olacak. Bir hayır duanızı almamız bize yeter” dedi.