Oğuz Boyları Federasyonu’na bağlı dernekler evet diyecek

Gaziantep’te bir otel’in konferans salonunda Oğuz Boyları Federasyonu’na bağlı Karakoyunlular Derneği, Kayı Keçililer Derneği, Türkmenler Derneği, Musa Beyliler Derneği, Kızıklılar Derneği’nin oluşturduğu Oğuz Boyları Federasyonu referandumda Evet’e destek için toplandı. Toplantıya Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Ak Parti Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Ak Parti Milletvekili Reşit Polat, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,Gaziantep MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep, Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Huzeyfe Durmaz katıldı. Toplantıda konuşan Gül, "Sizlerin oyları ile inşallah darbeci bir anlayış tarihte hak ettiği yeri bulacaktır. Mevcut sistemde cumhurbaşkanı çok büyük yetkilere sahip ama hiçbir sorumluluğu yok çünkü darbeciler Kenan paşaya göre bir cumhurbaşkanlığı getirdi. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği halkın seçtiği bir 2007 referandumundan sonra bu değişikliğin yapılması zarurettir. Bu meselede Türkiye’de 50 60 yıl konuşulmasına rağmen hiçbir adım atılmadı. Türkiye bölünmesin parçalanmasın Türkiye daha güçlü olsun diye daha güçlü bşr evet vermek zorundayız. Genel Başkanımız ve başkanımız Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her iki lider bir araya gelerek ülkemizin bekası için bu yol haritasını ortaya koydular. Türkiye büyük millet meclisinde karar verdik ve bu anayasayı sizlerin huzuruna getirdik yetki, karar ve söz sizin son sözü millet söyleyecek. Emin olun Türkiye’nin bekası için Alparslan’ın çocukları evlatları olarak Türkiye’de çok tarihi bir iş yapacağız" dedi. Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında, "Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz.Bazı zamanlar vardır ki nasıl ve nerde durduğunuz çok önemlidir.Çünkü ileride çocuklarınıza anlatacağınız bir başarınızın bir hikayenizin olması o zaman diliminde belli olur.işte şimdi öyle bir zaman yaşıyoruz. Türk siyasi tarihimizin son 15 yılına şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak ve bugünde 3 yılını doldurmuş belediye başkanı bir kardeşiniz olarak ,şehri emini olarak inandığım ve gördüğüm birşey var.15 yılda 367 ler ,parti kapatmalar ve birçok şey yaşandık.O günlerde meydanlara inen Oğuzlar 16 Nisanda gerekli dersi verecektir" ifadelerini kullandı. MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ise "Güçlü iktidar bu sistemle olmuyor bu sistem Kenan Evrenin sistemi Kenan Paşa’nın egolarına göre yapılmış hiç ölmeyecek gibi bir sistem kurmuş.bu sistem ile güçlü iktidar çıkmıyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlü iktidar çıkacak .ekseni de mili olan bir iktidar çıkacak zira sizi yok sayan hiç kimse yüzde 50 artı bir alamayacak onun için ekseni milli olacak.Hem o ihtişamlı günlere dönmek için hem de bugünlerden sıyrılıp çıkmak için lazım”dedi

Referandumda evet’e desteğini açıklayan Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Durmaz, “Biz bu ve bundan sonraki süreçte de kendi ağırlığımızın farkındayız. Özellikle Suriye ve Irak’ta yaşanan savaş yükünün altındayız ve biz bu yükü kaldırmaya muktediriz. Buradaki Oğuz Boylarının ve diğer Müslüman ve Müslüman olmayan toplulukların sorunlarının bizim sorunumuz olduğunun farkındayız. Türkiye özellikle soğuk savaşın bitmesiyle meydana gelen denklem değişikliğinin farkındadır. Türkiye Cumhuriyeti, önce bir zihniyet değişikliği seçeneği ile karşı karşıyadır ki önemli ölçüde bu gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak kurumsal ve kadrosal olarak da kendisini yenileme seçeneğiyle karşı karşıyadır. Umarız, bu fırsat çok iyi değerlendirilir” dedi.

Program toplu fotoğraf sergisinin ardından son buldu.