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Oğuz Boyları yemekte buluştu

Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonuna bağlı dernekler yemekli toplantıda bir araya geldi.


Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Huzeyfe Durmaz önderliğinde bir araya gelen dernek başkanları kamuoyuna tanıtılırken, yapılacak çalışmalar ve hedefler değerlendirildi. Gaziantep'teki sorunlarının da değerlendirildiği toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusu da ele alındı. Federasyon Başkanı Durmaz, Suriye sorunu en çok hisseden şehrin Gaziantep olduğunu belirterek, sorunun kentin güvenlik ve ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini kaydetti.


Durmaz, öte yandan Oğuz Boyları Federasyonu olarak, devletin yanında olduklarını ve her türlü göreve hazır olduklarını söyledi.


Toplantıda federasyona bağlı 5 dernek başkanın yanı sıra dernek ve federasyonun yönetim kurulu üyeleri katıldı

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