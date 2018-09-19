Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan Gaziler Günü mesajı

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında gazilerin kahramanlığı yaşayan abideler olduğunu vurgulayarak, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır” ifadelerini kullandı.

Gazilerin en büyük övünç kaynağı olduğuna dikkat çeken Kılıç'ın mesajında, "Geçmişi şanlı zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde gazilerimizin ve şehitlerimizin azmi, inancı ve kararlılığı yatmaktadır. Bugünkü güçlü ve yükselen Türkiye'yi onların idealleri ve kahramanlıkları ile imar ediyoruz. Gözlerini bile kırpmadan şehadete yürüyen, kahramanlıkları ve vatanseverlikleri ile her zaman övündüğümüz, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış kahramanlık abidelerine yapılabilecek en anlamlı teşekkür onların bizlere emanet ettiği ülkeye sahip çıkarak, milletimizin birliği ve dirliği için mücadele etmektir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde aziz milletimiz, bu ruhla canını ortaya koymuş ve nice şehit ve gazi vererek bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkmış, atalarına yakışır birer evlat olduğunu ispatlamıştır. Cenab-ı Allah, terörle mücadelede, yurt içinde ve dışında bu vatan için mücadele eden askerimizin, polisimizin yar ve yardımcısı olsun. Yüreklerimiz, dualarımız onlarladır. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizi, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için canlarını hiçe sayan necip gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" denildi.