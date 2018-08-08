Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’tan GTB’ye ziyaret

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Başkan Vekili Yusuf Taşdemir, Meclis Üyeleri Hasan Çıldır, Abdurrahman Mengüç ve Suphi Şahan, GTB’yi ziyaret etti. Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile bir araya gelen Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyet, göreve yeni seçilen Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, borsanın tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. Tiryakioğlu, 2019 yılında hizmete kazandırmayı planladıkları yatırımların Gaziantep ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’da, Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, işlem hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 5 borsası arasında yer alan GTB’nin kotasyonunda bulunan ürünler ve ELÜS faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ise, göreve yeni seçilen GTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileklerinde bulundu. Ziyarette ayrıca, Gaziantep Ticaret Borsası ve Oğuzeli Belediyesi arasında ileriki dönemlerde gerçekleştirilebilecek ortak ikili işbirliği konuları da ele alındı.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Nebi Koca ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundu.