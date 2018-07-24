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24 Temmuz 2018 09:48

Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç:

Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç:

24 Temmuz 2018 09:48



Kılıç 24 Temmuz’un Türk Basınında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Basın demokrasinin, hukukun, huzurun ve refahın güçlenmesine önemli katkılar sağlayan, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bilindiği gibi 24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve 25 Temmuz 1908’de çıkan gazetelerin sansürsüz yayımlanmasından bu yana 24 Temmuz tarihi Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Türk basının 15 Temmuz ve sonrasında dik duruşu ile olan biteni tüm çıplaklığı ile yansıtması ve “Demokrasiye sahip çıkın, Darbeye karşı durun” çağrısında bulunarak, sorumluluk almasıyla gerek yerel basınımız gerekse de ulusal basınımızın kararlı duruşlarıyla, cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalarıyla, milli menfaatlerimize uygun yayınlarıyla, milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirerek ve yönlendirerek, demokrasi ve basın tarihimizde önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Basında sansürün kaldırılışının 110.yıl dönümü vesilesiyle, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.




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