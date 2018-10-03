Oğuzeli Belediye Başkanı öğrencilerle buluştu

Konferansın açılışında konuşan GAÜN Oğuzeli MYO Öğretim Görevlisi Yaşar Ede, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretim elemanlarına hayırlı olmasını dileyerek,“Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de daha çok çalışarak daha faydalı işler yapmayı amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin üniversite hayatında hem dinamik olup hem çalışması gerekmektedir. Sosyal hayatı ihmal etmeden eğitim hayatını birlikte sürdürmek gereklidir. Bu ikisi birlikte sürdürüldüğünde başarının gelmesi kaçınılmazdır” dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise konuşmasında, öğretmenlik ve müfettişlik hayatından örnekler sunarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere başarı için çok çalışmaları gerektiği konusunda vurgu yapan Kılıç, “Hayatta her zaman yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışın. Mezun olduğunuzda hangi alanda çalışırsanız çalışın, ne yaptığınız değil nasıl yaptığınız önemli. Mesleklerin hepsi önemli ve gereklidir. Önemli olan o mesleği nasıl icra ettiğiniz” diye konuştu. Konuşmasına Oğuzeli ilçesinin tanıtımını yaparak devam eden Kılıç, öğretim görevlileri ve öğrencileri her yıl düzenlenen Nar Festivaline davet etti. Konferansın son kısmında Belediye Başkanı Kılıç tarafından öğrencilerin Oğuzeli ve Meslek Yüksekokulu hakkındaki soruları yanıtlandı.