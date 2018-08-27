Oğuzeli Belediye ile çocuklar geleceği kodluyor

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediyesi Dündar Taşer Kütüphanesi’nde verilen Robotik Kodlama Eğitimi sonrası programa katılım sağlayan öğrencilere sertifika verdi.

Geleceğin dahileri Oğuzeli’nden çıkacak

Robotik Kodlama eğitiminin öğrencilerin kişisel gelişiminde büyük rol oynayacağına inandığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Aldıkları kısa eğitimlerle muhteşem işler çıkartan çocuklarımızı kutluyorum” dedi. Geleceğin dahilerinin Oğuzeli’nden çıkacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Düzenlemiş olduğumuz bu programdaki amacımız farkındalık oluşturarak öğrencilerimizim içinde bulunan cevheri çıkartmak. Oğuzeli Belediyesi Dündar Taşer Kütüphanesi’nde eğitmenlerimizin vermiş olduğu eğitim Avrupa standartlarında bir eğitim. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim ile en temel bilgileri en doğru şekilde kullanabilecekler. Öğrencilerimize verilen bu eğitim ile teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımıza yeni ufuklar açmak, değişen ve dönüşen dünyamızda Oğuzelili çocuklarımızın da söz sahibi olması ve geleceğe entegrasyonun sağlanması amacıyla kendilerine bu faydalı proje ile destek olduk" şeklinde konuştu.

Teknoloji gençlerle buluşuyor

The Student Services (TSS) eğitmenleri ise "Oğuzeli’nde üst seviyede başarı gösteren, algı ve becerileri ile bizleri kendilerine hayran bırakan öğrencilerimizin sertifikaları hayırlı olsun. Kodlama, STEM, Maker, Robotik hayatlarının bir parçası olarak devam etsin. Teknolojiyi gençlerle buluşturan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Bey’e ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Öğrencilerden teşekkür

Oğuzeli Belediyesi Dündar Taşer Kütüphanesi’nde gerçekleşen robotik Kodlama Eğitiminin sonunda sertifikalarını Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın elinden alan öğrenciler, “Başkanımıza bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz. Bu eğitimle beraber teknolojiyi nerde nasıl daha verimli kullanabileceğimizi gördük. Eğitim hayatımızda ve gelecek planlımızda büyük rol oynayacak bu programın tekrar yapılmasını başkanımızdan rica ediyoruz” diye konuştu.

Program sonrası öğrencileri ve The Student Services (TSS) eğitmenlerini tek tek tebrik eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencilerin sertifikalarını verdi.