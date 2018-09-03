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03 Eylül 2018 16:17

Oğuzeli Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Oğuzeli Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ilk birleşimini Oğuzeli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Oğuzeli Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

03 Eylül 2018 16:17


Meclis toplantısı açılış ve yoklama ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Bir aylık meclis tatilinin ardından açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yeni dönemin ve alınan kararların Oğuzeli’ne hayırlı olmasını dileyerek, yapılan çalışmalar ve projeler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.


Yaptığı açılış konuşmasında Başkan Kılıç, “Bir aylık tatilin ardından ara verdiğimiz meclisimize devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramlar inşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine sebep oluşturur. Yeni meclis dönemimizin bu çatı altında Oğuzelimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.


3 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında 2 madde oy birliği ile kabul edilirken, 1 madde ise oy birliği ile meclis ilgili komisyonuna havale edildi.




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