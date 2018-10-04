Oğuzeli Belediyesi proje ödülü

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada Oğuzeli Belediyesi “Barak Mimarisi ve Kültürünün Korunması Projesi” ile Proje Ödülü'ne layık görüldü.

Yaptığı çalışmalarla ve projeler ile adından sıkça söz ettiren Oğuzeli Belediyesi 62 belediyenin toplamda 123 proje ve uygulama ile katıldığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında en iyi 8 proje arasında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Ezo geline 2'nci ödül

Daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TURKCESS 2018'de Türk Dünyası Hizmet Ödülü alan Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi ProjesiTarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada kazandığı başarı ile ödül sayısını ikiye çıkarttı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 17. düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Proje Ödülüne layık görülen Oğuzeli Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS 2018'de,Ezo Gelin Projesi ile Türk Kültürünün korunmasına yönelik katkılarından dolayı Türk Dünyası Hizmet ödülünü almıştı.

Türkiye, Özbekistan, Moğolistan, Rusya, Bulgaristan gibi birçok ülkeden 284 araştırmacının katıldığı ve 15 farklı alanda 239 projenin sunulduğu etkinlikte Oğuzeli Belediyesi'nin Dokuzyol Mahallesi'nde gerçekleştireceği Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi Türk kültürünün korunmasına yönelik katkıları nedeniyle Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görülmüştü.

“Meyvesini almaya başladık”

Oğuzeli Belediyesi olarak Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, özveri ile yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını kaydetti. Ezogelin- Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu proje ile kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Türkiye çapında hatta yurt dışında duyulmuş olan Ezogelin efsanemiz var. Bu efsanemizin adını yaşatmak için Dokuzyol Mahallemizde Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Ezogelin ve Barak kültürüne yakışır bir proje başlattık. Geleneksel ve tarihi bir yapı yapacağız. Bu yapının içinde Ezogelin Müzesi ve Kır Kahvesi olacak. Oğuzeli'mizin tanıtımında da büyük bir rol üstelenecek olan proje ile önemli bir değerimizi tüm milletimize ve dünyaya tanıtmış olacağız” dedi.

Ödül töreni 15 kasım'da

62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenecek tören ile verilecek.