Oğuzeli Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Yaz Spor Okulları kapsamında kurslara katılan 371 öğrenciye sertifikalarını Oğuzeli Kaymakam Vekili Eyüp Gürdal, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Jandarma Komutanı Yunus Göl, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdür Vekili Şefik Işık ve Oğuzeli İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Ahmet Mavitaş’ın elinden aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Açtığımız yaz spor okulları ile çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunmaktan keyif alıyorum bu tür çalışmalarımız hız kesmeden ara vermeden devam edecek. Bu yıl 5’incisini düzenlemiş olduğumuz yaz spor okullarımızdan atletizm, futbol ve yüzme branşlarından olmak üzere toplam 371 öğrencimiz faydalandı. Öğrencilerimiz atletizm ve futbol branşlarında yüzde yüz başarı sağlarken yüzme kursumuzda ise yüzde doksanlık gibi bir başarı sağladılar. 2014’de göreve geldiğimizde yıldan itibaren yaz spor okullarımızı öğrencilerimiz ve velilerimizin talepleri doğrultusunda açarak minik yavrularımızın faydalanmasını sağladık. Spor yapan çocuklar çevik olur, atik olur, hızlı düşünür, sağlıklı gelişir, birlikte iş yapabilme kabiliyetleri gelişir, takım halinde çalışma yetileri gelişir. Biz şuna inanıyoruz belediyecilik sadece alt yapı üst yapı çalışmaları değildir. Belediyecilik aynı zamanda o bölgenin, o beldenin, o ilçenin kültür sanat ve spor gibi faaliyetlerini de organize eden ve gerçekleştirendir diye düşünüyoruz. Onun için göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızla beraber festivallerimizi yapmaya, konferanslarımızı yapmaya ramazan etkinliklerimizi yapmaya gayret gösterdik. Bu faaliyetlerimizi sizlerin desteği duası ve katkısı ile devam ettireceğiz” dedi.

"Bu salondan Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak”

Yaz spor okullarına katılım sağlayan ve başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İnşallah bu çocuklarımızın arasından bölge şampiyonu Türkiye şampiyonu belki de Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak” şeklinde konuştu.

Kılıç, “Sümeyye Boyacı kardeşimizin tüm dünyaya göstermiş olduğu azim hırs ve başarı tüm öğrencilerimize örnek olmalı. Engel tanımadan dünya şampiyonu olan bu kardeşimiz adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ben inanıyorum ki bu salondan bölge şampiyonları, Türkiye şampiyonları, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak. Yeter ki siz isteyin, azmedin, çalışın başarı mutlaka gelecektir. Burada velilerimize düşen görev çocuklarımızın kapasitelerini ve yeteneklerini hafife almamak. Yeteneklerinin üstüne giderek onlara imkanlar verelim. Kendi çocuklarımıza güvenelim, inanalım ve destek verelim o zaman başarı kaçınılmaz olacak. Ben bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz yaz spor okullarımıza katılan tüm öğrencilerimizi tekrardan tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Spor çocuklarımız kötü alışkanlıklardan korur”

Gerçekleşen programda bir konuşma gerçekleştiren Oğuzeli Kaymakam Vekili Eyüp Gürdal, Çocuklarıa böyle bir olanak sağladığı için Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç ve ekibine teşekkür etti. Gürdal, “Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç ve ekibine çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve sokaklardaki tehlikelerden uzak tutmak böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Sporun, şiir okumanın, kitap okumanın ve benzer şeylerin önemine aslında biz toplum olarak daha tam algılayamadık. Başkanımızın da ifade etliği gibi alt yapı ve üst yapıdan ibaret değildir toplum. Burada spor yapmanızı sanatla uğraşmanızı çocuklarımızın her şeyden önce kötü alışkanlıklarda korur. Çocuklarımızın kendilerine ve çevrelerine zarar verecek şeylerle uğraşmasının önüne geçer. Bu konu ile ilgili çok güzel bir kitap okumuştum. Dünyada en az kötü alışkanlığın olduğu ülkelerden bahsediyor. Bu ülkedeki çocuklar daha 3 yaşındayken 4 yaşındayken sanata ve spora yönlendiriliyor. Bu çocuklar tabletle internetle veya sokaktaki kötü ortamlarda vakit geçirmesinden ziyade hem belediyemizin profesyonel ekibinin kontrolü altında güvenli bir şekilde vakit geçirmiş olur, hem de kendi aklını, fiziği ve bünyesini daha verimli kullanmaya başlar. Şöyle bir gerçek var ki Türk milleti zeki bir millettir. Biz çocuklarımıza her konuda inanmalıyız. Bizler yaptığımız işlerde en iyisi olmak zorundayız. Yaz spor okullarında başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyor, siz velilere ise çocuklarınızı böyle bir etkinliğe göndererek fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program öğrencilere sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.