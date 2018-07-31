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31 Temmuz 2018 09:51

Oğuzeli Belediyesi’nden ‘askıda ekmek projesi’ne tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine başlatılan ‘Askıda Ekmek Projesi’ne ‘Paylaştıkça Çoğalalım’ sloganıyla Oğuzeli Belediyesi’nden tam destek geldi.

Oğuzeli Belediyesi’nden ‘askıda ekmek projesi’ne tam destek

31 Temmuz 2018 09:51


Projeye ilk desteği Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç vererek, Oğuzeli’ndeki pide ve somun fırınlarına belediye tarafından özel olarak yaptırılan ekmek sandıklarına ekmek bırakarak verdi.


“Toplumumuzu ayakta tutan unsurlardan bir tanesi yardımlaşmadır”


‘Askıda Ekmek Projesi’nin Oğuzeli’nde önemli bir eksikliği gidereceğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Sıkıntısını bize zikredemeyen insanlarımız varsa proje sayesinde dile getirmeden gönül rahatlığıyla ekmeklerini alabilecekler” dedi.


Fırınları tek tek gezerek proje hakkında fırıncı esnafını ve vatandaşı bilgilendiren Kılıç, “Toplumumuzu ayakta tutan yegane unsurlardan bir tanesi şüphesiz ki yardımlaşmadır. Aziz Türk Milleti’nin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması; Milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına “Komşusu Açken Tok Yatan Bizden Değildir” anlayışı doğrultusunda, ‘Askıda Ekmek Projesini’ başlatmış bulunuyoruz. Oğuzelili Hemşehrilerimizi kendilerine bir ekmek alırken bir ekmekte askıya bırakmaya davet ediyoruz. Daha önce Oğuzeli’nde böyle bir uygulama yoktu. Biz belediye olarak sosyal belediyecilik anlamında elimizden geldiği kadar vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat sıkıntısını bizlere söyleyemeyen hemşehrilerimiz de var. Bu proje ne yardım edenin nede yardım alanın belli olmayacağı bir proje. Vatandaşlarımızın rencide olmadan faydalanabileceği bir proje. Kendi evinin ekmek ihtiyacını karşılarken ihtiyacı olan vatandaşımıza da ‘Askıda Ekmek Projesi’ ile katkı sunacaklar. Bu kapsamda tüm Oğuzelili hemşehrilerimizi Bakara Suresi 148. Ayetinde buyurduğu gibi ‘Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter’ şuuruyla hayırda yarışmaya, kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.




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