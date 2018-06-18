Oğuzeli Belediyesi’nden “Hilal Kart” projesi

Oğuzeli Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oğuzeli’nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ‘Hilal Kart’ projesine start veren Oğuzeli Belediyesi vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Seçim öncesinde vermiş olduğu sözlerden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ‘Hilal Kart’ projesi ile Oğuzeli’nde sosyal yardım konusunda yeni bir döneme geçildiğini söyledi.

İşini kaybedene, dara düşene Hilal Kart

Hilal Kart projesi hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, sosyal belediyecilikte örnek bir projeye imza attıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Oğuzelili hemşerilerimizin sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda hizmet etmeye gayret gösterdik. Bunlardan bir tanesi de yardıma muhtaç ailelerimize ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunmak. Şimdiye kadar bu yardımları yardım paketi halinde yapıyorduk. Dördüncü hizmet yılımızda yaptığımız bu yardımları ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin gidermesi için Hilal Kart projemizi başlatmış bulunmaktayız. Hilal Kart dar gelirli vatandaşa, işini kaybeden, dara düşen sosyal yardıma muhtaç kalan vatandaşlarımıza verilecek bir kart olup her ay hesaba yükleme yapılarak dar gelirli vatandaşlarımıza verilecek bir sosyal hizmettir. Hilal Kart alan vatandaşlarımız bu kart ile istedikleri alışverişi yapabilecekler. Böylelikle de bu ihtiyaçları eskisi gibi bir el tarafından verilmeyerek kendileri alacak ve kimseye mahcup durumuna düşmeyeceklerdir. Seçimden önce vermiş olduğumuz sözlerden birisi olan Hilal Kart uygulamamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu gibi sosyal projelerimiz artarak devam edecek. İmkanlarımız doğrultusunda vatandaşımıza hizmetlerimiz devam edecek” dedi.