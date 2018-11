Oğuzeli Belediyesi'nden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Oğuzeli Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen eğitimde, tüm işçi, memur ve sözleşmeli personel eğitimden geçti.

İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Ahmet Selçuk Avcı tarafından verilen eğitimlerde meslek hastalıkları, mesleki hastalıklardan korunma yolları, ergonomi, sahada çalışma şartları, ilk yardım, psikososyal ve biyolojik risk etmenleri ile hastalıklar konuları katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.

“Bana bir şey olmaz demeyin”

Her bireyin huzurlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürmesine belediye olarak önem verdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Personelimizin ve işçilerimizin iş hayatında kendisini geliştirmesini ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını istiyoruz” dedi.

Gerçekleşen iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde konuşan Başkan Kılıç, “İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Ahmet Selçuk Avcı Bey'e bizleri bilgilendirdiği ve bilinçlendirdiği için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. İnsanların en temel ihtiyacı sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmek. Sağlıklı bir şekilde hayat sürülmediği takdirde ne kendisine ne ailesine nede çevresine faydalı bir birey olma imkanı yoktur. Bunun için her şeyden önce kendi beden sağlığımızı korumak zorundayız. Bunun yolu ise gerekli tedbirleri ve önemleri almaktır. Gelişmiş ülkelerde iş kaza oranı daha az. Bizim ülkemizde ise bu oranlar azımsamayacak kadar yüksek. Olabildiğince bunu sıfırlamamız lazım. Tabi her şeyden önce her bireyin kendini koruması önemli. Çalışma alanlarınızın güvenlik anlamında belirli kuralları var. O kurallara uymak için birilerinin sizleri uyarmasına gerek yok. Hiçbir zaman bana bir şey olmaz demeyin. Hepinizin mutlaka iş tecrübeleri var. Ama maalesef yılların verdiği tecrübe bir anlık dalgınlık veya dikkatsizlik ile yerle bir oluyor. Hepinize bugüne kadar ilçemize yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.