Oğuzeli Belediyespor Mehmet Necmi Karaoğlan’a emanet

Amatör Liginde mücadele eden Oğuzeli Belediyespor, Teknik Direktör Mehmet Necmi Karaoğlan ile anlaştı.

Mehmet Necmi Karaoğlan kendini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın makamında attı.

“Yeni hocamız başarı çıtasını yukarılara çekecek”

Necmi Karaoğlan’ın tecrübesi ve birikimleriyle Oğuzeli Belediyespor’u çok iyi yerlere getireceğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İnanıyoruz ki yeni hocamıza ve takımımıza vereceğimiz destekle başarılı olacağız” dedi.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “2018-2019 sezonuna kan değişikliği ile başlıyoruz. Necmi hocamızın tecrübesini ve teknik adamlık deneyimleri biliyoruz. Kendisine inancımız ve güvencimiz tam. Oğuzeli Belediyespor’a büyük katkılar sağlayacak olan hocamız başarı çıtası yukarılara çekerek Türk futboluna yeni değerler kazandıracaktır. Yeni Teknik Direktörümüz Mehmet Necmi Karaoğlan kulübümüze ve Oğuzeli’ne hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Oğuzeli Belediyespor’da olmaktan mutluluk duyuyorum”

Teknik direktör Karaoğlan imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada yeşil beyazlı kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Karaoğlan, Oğuzeli Belediye Spor’u sağlam temellere ve gençlere emanet edecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. Gönülden ve yüreğimizle geldik. Oğuzeli’nin hizmetindeyiz” diye konuştu.

Mehmet Necmi Karaoğlan kimdir

12.06.1960 doğumlu olan tecrübeli teknik adam, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün yanı sıra Silopi Cudispor, Aydınbabaspor, Gaziantep Sanayi Esnafspor, Şehitkamil Belediyespor, Silopi 1960 Spor ve Yavuzeli Spor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır.