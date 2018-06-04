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04 Haziran 2018 17:52

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu çalışan ve öğrencilerine Çanakkale gezisi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarı’na” projesi kapsamında GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve çalışanları Çanakkale gezisine katıldı.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu çalışan ve öğrencilerine Çanakkale gezisi

04 Haziran 2018 17:52


Öğr. Gör. Şeyma Gül’ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen geziye GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, idari personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Geziye katılanlar Conkbayır, 57. Piyade Şehitliği, Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Rumeli Mecidiye Tabyası, Kilitbahir, Yahya Çavuş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Sahra Hastanesi, Truva Atı ve Aynalı Çarşı’yı ziyaret etti.


Öğr. Gör. Şeyma Gül, gezinin çok önemli ve güzel bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, Çanakkale’nin Türkiye tarihinde önemli yere sahip şehirlerden biri olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Gül, “103 Yıl önce ecdadımız 253 bin şehit vererek, büyük imkânsızlıklar içerisinde yedi düvele meydan okuyarak ve ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek bir destan yazmıştır. Biz de okul olarak Şahinbey Belediyesinin düzenlediği bu gezi programına katılarak öğrencilerimize bu destanı yerinde ziyaret edip yaşatmaya çalıştık. Bu etkinlik dolayısıyla başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğluna, Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel’e, orada bizlerle ilgilenen personellere, rehberlere ve etkinliğin düzenlenmesine teşvik eden Meslek Oğuzeli Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan’a teşekkür ederim” dedi.


Vatanın hangi mücadele ve zorluklarla düşmandan temizlendiğini, rehber eşliğinde yerinde yapılan anlatımlarla tekrar yaşayan geziye katılanlar duygulu anlar yaşadı. Öğrenciler ve diğer heyet, şehitlikte Kuran’ı Kerim okuyarak şehitler için dua ettiler.




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