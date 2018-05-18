Oğuzeli meslek yüksekokulunda bahar şenliği

Bahar şenlikleri kapsamında oyun havaları ve halaylar eşliğinde eğlenen öğrenciler, çeşitli etkinliklerle gün boyu kıyasıya mücadele etti. Şenlikler kapsamında düzenlenen çeşitli aktivitelerde: halat çekme, acı biber yeme, bilek güreşi, yumurta taşıma gibi yarışmalar düzenlendi. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yarışmalar sonunda çekiliş yapılarak öğrencilere altın, tablet, müzik çalar, kulaklık, basketbol, voleybol, futbol topları, çantalar, powerbank gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca şenlik kapsamında GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu içerisinde kebap, gözleme gibi yiyecek stantları ve kına dövmesi gibi çeşitli stantlarda yer aldı.

Öğrencilerin gün boyu eğlendiklerini söyleyen Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, “Yıl boyu gerek hocalarımız gerekse öğrencilerimiz derslerle, teknik gezi ve konferans gibi çeşitli etkinliklerle özverili çalışarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimizin mutluluğu bizi de mutlu etmektedir. Yıl sonunda farklı bir gün geçirmelerini sağlayarak onların biraz yorgunluğunu almak ve eğlendirmek ve bu vesileyle öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da böyle bir şenlik düzenledik” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Görevlisi Celal Bal ve Öğr. Gör. Erol Mutugu tarafından organize edilen öğretim görevlileri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bahar şenliği GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda düzenlendi.