Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon eğitimi

Birinci ve ikinci öğretim öğrencilerine ayrı ayrı verilen eğitimde okulun tanıtımının yapıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında okulda görev yapan öğretim elemanları sırasıyla kendisini tanıtarak öğrencilerin öğretim elemanlarını tanımaları sağlandı. Eğitim kapsamında konuşan Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan “Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak bizlerin amacı siz öğrencilerimizin buradan en iyi eğitimi alarak mezun olmanızdır. Buradaki tüm görev yapan hocalarımız bunun bilincinde görev yapmaktadır. Oğuzeli ilçemizde okuyor olmanız sizlere birçok konuda faydalı olacak. Burada bir yandan şehrin stresinden kurtulurken bir yandan merkez ilçe olmanın avantajı ile merkezdeki tüm etkinlik ve aktivitelere de uzak kalmamaktasınız. Merkez kampüsteki tüm olanaklardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Üniversitemiz bünyesindeki merkez kampüste bulunan kurslardan mutlaka yararlanın, düzenlenen etkinliklere katılmaya çalışın. Bizler de burada sizler için hem eğitim hem de sosyal alanda olabildiğince gayret göstermekteyiz” diye konuştu.

Eğitim sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Karahan ve öğretim elemanları tarafından öğrencilerin soruları yanıtlandı.