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29 Kasım 2017 11:08

Oğuzeli MYO Öğrencilerinden Ekolojik Binaya Ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Öğretim Görevlisi Yasin Eroğlu koordinesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Ekolojik binası ziyaret edildi.

Oğuzeli MYO Öğrencilerinden Ekolojik Binaya Ziyaret

29 Kasım 2017 11:08


Ziyarette; öğrencilere Çevre Mühendisi Gülümser Özpınar tarafından küresel ısınma, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre kirliliği, ekolojik dengenin bozulması konularında seminer verdi ve bu konuda belgesel izletti. Öğr Gör. Eroğlu Seminer sonrasında eğitmenler tarafından tarafından ekolojik bina gezdirilerek bina hakkında bilgi verildiğini söyledi.


Çevre kirliliğinin sadece toplumumuzu değil bütün dünyayı ilgilendiren ve ciddi önlemler alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Eroğlu, “Tükenmekte olan doğal kaynaklarımızın daha bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu konuda geri dönüşüme önem vermemiz gerekir. Öğrencilerimize farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bizleri güzel bir şekilde ağırlayan ve bilgilendiren, Ekolojik bina görevlilerine ve eğitmenlerine öğrencilerim ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.




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