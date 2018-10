Oğuzeli MYO öğrencilerinden kızılaya kan bağışı

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 150 ünite kan bağışında bulunuldu. Kan bağışı oranında her sene olduğu gibi bu yıl da Oğuzeli Meslek Yüksekokulunun katılımın en yüksek olduğu okullar arasında yer aldığı belirtildi. Etkinlik kapsamında Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda “Gönüllü Kan Bağışçısı Eğitim Semineri” veren Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ali Kocaakça konuşmasında, “İnsanların kan bağışlaması, her ne kadar gönüllü olsa da aslında herkes için yapılması zaruri bir görevdir. İnsanların başına acil tıbbi müdahale gerektiren bir olay geldiğinde ilk ihtiyaç duyulan hususların başında kan ihtiyacı olmaktadır” dedi.

Bir insanın vücudunda ortalama 5-6 litre kan bulunduğunu belirten Kocaakça, “İnsana kan ihtiyacı duyulduğunda alınan bir kanın o ihtiyaçta kullanılabilmesi için gerekli tetkikler için en az 24 saat geçmesi gerekmektedir. Bazen hastaya acil kan verilmesi gerekmektedir. İşte böyle durumlarda daha önceden alınmış ve gerekli incelemesi yapılmış hazır kanı verebilmekteyiz. Aldığımız her üniteyi üç kişide kullanmaktayız. Amacımız bağışlanan her kanın her damlasının hastalara en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Kızılay olarak kan bağışının arttırılması için Türk Kızılayı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü “Bir Kan Bir Fidan” projesi ile kan bağışında bulunanlar adına fidan dikmekteyiz. Böyle bir etkinliği destekleyen Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürüne, personel ve öğrencilerine de yaptıkları kan bağışı nedeniyle teşekkür ederim” diye konuştu.