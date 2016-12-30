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30 Aralık 2016 15:29

Oğuzeli MYO’da eğitime katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

Oğuzeli MYO’da eğitime katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

30 Aralık 2016 15:29

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda 4. Eğitim Günleri Sertifika Programı kapsamında, Sistem Strateji Yönetim Danışmanlık Eğitim ve Danışmanlık Firması Uzmanları tarafından eğitim programı yapıldı.
Sertifika programında, kalite yönetim sistemi temel eğitimi, çevre yönetim sistemi temel eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi ile iç tetkik eğitimi alanlarında eğitimler düzenlendi. Eğitim Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Celal Bal, sertifika programının öğrencilerin mesleki gelişimleri ve kariyer olanakları için önemli bir adım olduğunu belirterek katılım sağlayan öğrencileri tebrik etti. Sertifika programına katılan öğrencilere program sonunda sertifikaları verildi.



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