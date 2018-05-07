Oğuzeli MYO’da madde bağımlılığı ile mücadele konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli MYO Özel güvenlik ve Koruma Programı Toplumsal Duyarlılık Projesi Kapsamında (TDP) düzenlenen konferansta, ülkenin ve insanlarıın ahlaki, kültürel ve toplumsal sağlığını birinci sırada tehdit eden bir unsur olan bağımlılık, bağımlılığın temelleri, ülkemize ve kişilere etki ettiği zararların neler olduğu ve bağımlılık ile mücadele konusunda neler yapılabileceği üzerine duruldu. Oğuzeli MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğr. Gör. Zeki Sunar ve Mülkiyet Koruma ve Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri tarafından organize edilen konferansa öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yeşilay Derneği Gaziantep Temsilcisi ve aynı zamanda GAÜN Teknik Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Fatih Tamer konuşmasında, “Bağımlılık günümüzde sadece kimyasal veya sentetik maddeler tütün, alkol ve uyuşturucu değildir. Bunun yanında son zamanlarda gençleri en çok etkileyen bağımlılık türü teknoloji bağımlılığıdır. Bu bağımlılıklarla etkin mücadele etmezsek gelecek nesillerde bunun ile ilgili daha büyük sorunlar yaşayacaklardır” dedi. Öğr. Gör. Tamer, “Avrupa ülkeleri açısından bakarsak bizim ülkemizde sorunun Avrupa’daki kadar kötü boyutlarda olmadığını ancak bağımlılık ilerleme hızının ülkemizde de yadsınamayacak kadar hızlı ilerlediğini görürüz. Buna engel olmak ve bağımlılık ile mücadele konusunda topluma öncü olan eğitimcilere de çok iş düşmektedir. TDP ve bu gibi etkinliklerle gençlerin daha fazla bilinçlenmelerinin sağlanması ve farkındalıkların artmasının sağlanması gerekir ancak bu farkındalık sayesinde bağımlılık ile aktif olarak mücadele edilebilecektir” şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, “Bağımlılık toplum olarak mücadele etmemiz gereken bir durumdur. Günümüz gençliğini yeni nesli sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlığından korumamız gereklidir. Bunun için de kurum olarak bu tür faaliyetlerle bu konuda farkındalık yaratmaya çalışmaktayız. Konferansı veren Öğr. Gör. Fatih Tamer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu..

Konferans sonunda Öğretim Görevlisi Zeki Sunar tarafından, Öğretim Görevlisi Fatih Tamer’e teşekkür ederek çiçek verdi.