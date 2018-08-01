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01 Ağustos 2018 11:04

Oğuzeli sokakları modernleşiyor

Oğuzeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin birçok noktasında kilit taşı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Oğuzeli sokakları modernleşiyor

01 Ağustos 2018 11:04


Oğuzeli’ndeki yolların kalitesini arttırmak ve standartlarını yükseltmek için çalışmalarının aralıksız sürdüğünün altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İlçemizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


“Amacımız Oğuzeli’ni cazibe merkezi haline getirmek”


Yapılan kilit taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgi veren Kılıç, “Oğuzelimiz’e daha kaliteli yollar kazandırmak ve hemşehrilerimizin konforlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Belediye ekiplerimiz dur durak bilmeden gösterdikleri çalışma performansıyla Oğuzeli’ni modern bir görünüme kavuşturmak için çalışıyorlar.Çamurlu ve tozlu bir tek sokak kalmayana kadar kilit taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Amacımız yaptığımız çalışmalar ile ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek. Vatandaşımızın taleplerine olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Onlarla beraber el birliği içinde eksikleri tespit ederek gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle Oğuzeli’ni yaşama standartları yüksek bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Çalışmalarımızda bizlere sabır ve hoşgörü gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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