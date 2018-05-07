Oğuzelili miniklere bahar şenliği

Çeşitli etkinliklerle kutlanan bahar şenliğinde 4-6 yaş anaokulu öğrencilerinin birbirleri arasında yaptığı yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Müftüsü Gıyasettin Yılmaz, “Burada eğitimlerini A’dan Z’ye eksiksiz alan minik öğrencilerimiz inanıyorum ki ileride daha iyi noktalara geleceklerdir” dedi. Oğuzeli Müftüsü Yılmaz, “Öğrencilerimize burada başta Allah ve peygamber inancı, sevgisi kıymetli öğretmenlerimiz tarafından aşılanıyor. Bunların yanında dinimiz İslamın temel esasları öğretiliyor. Vatan ve millet sevgisi devlet şuuru, anne baba ve kardeş hakları tabiri caizse adab-ı muaşeret eğitimi minik yavrularımıza veriliyor. Çocuklarımız inanıyorum ki ileride çok daha iyi noktalara geleceklerdir. Tabi bunların tamamı özveri ile olan şeyler. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ederim. 4-6 yaş grubu öğrencilerimiz için oyun alanı ve oyuncaklarını tanzim ettiler. Sağ olsun başkanımız neye ihtiyacımız olduğunda kendilerine ilettiğimizde bizleri kırmadılar ve karşılıksız bırakmadılar. Ben Oğuzeli Yatılı Kız Kuran Kursumuzun hem hafızlık noktasında hem de 4-6 yaş grubu öğrencilerimize vereceğimiz hizmetler noktasında daha iyi hizmetler vereceğimize inanıyorum” dedi.

"Güzel işlerin hep içinde olacağız"

Belediyecilik anlayışlarının sadece kaldırım, yol ve park olmadığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Vatandaşımızın doğumdan başlayıp ölüme kadar olan süre zarfı içerisinde neye ihtiyaçları varsa bunu gidermek için görevimizin başındayız” dedi. Başkan Kılıç, “Biz dünyaya ezanla geldik sela ile geri gideceğiz. Her fani doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Cenab-ı Allah herkesin doğumunu da ölümünü de hayırlı eylesin. Benimde çok sevdiğim ‘7 çok geç’ diye bir deyim var. Eğitim açısından baktığınız zaman 7 yaş çok geç oluyor. Biz okullara 6-7 yaşlarında başladık. Ama şimdiki çocuklarımız 3 yaşında eğitim almaya başlıyor. Bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki, çocuğumuz 7 yaşına geldiği zaman zekasının yaklaşık yüzde 70’i olgunlaşmış oluyor. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde yani çocuklarımız 7 yaşına gelene kadar ne kadar onlarla ne kadar çok ilgilenebilirsek çocuklarımızın gelişimi bir o kadar sağlıklı olacaktır. Gelişmesine yardımcı olacak obje ve nesneler ile etkileşim halinde bulundurursak zekaları o kadar çok gelişir. Bu anlamda Oğuzeli Yatılı Kız Kuran Kursu, çok önemli bir görev icra etmektedir. İlçemizdeki çocuklarımıza gelenek göreneklerimizi, dini değerlerimizi ve kültürel değerlerimizi öğretmesi bakımından çok önemli bir görev icra etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyecilik anlamında bizim anlayışımız sadece yol, kaldırım, park yapmak değil. İnsanlarımızın doğumdan başlayıp ölüme kadar olan hayat mecrası içerisindeki neye ihtiyaçları varsa bunu gidermek olmalıdır diye düşünüyorum. Onun için ilçemizin hangi mahallesinde, hangi kurumunda, hangi köşesinde güzel bir şeyler varsa bizde Oğuzeli Belediyesi olarak bu güzel şeylerin bir yerinde olmalıyız. Görevimize bu anlayış ile başladık Cenab-ı Allah nasip ederse de bu şekilde devam edeceğiz. Sadece bizlerden desteklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.