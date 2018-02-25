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25 Şubat 2018 16:38

Oğuzelili öğrenciler, Antep Fıstığı filmini izledi

Gaziantep(İHA) – Oğuzeli Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri vizyona yeni giren ‘Antep Fıstığı’ filmi ile buluşturdu.

Oğuzelili öğrenciler, Antep Fıstığı filmini izledi

25 Şubat 2018 16:38


Kentte gösterime girdiği günden bu yana büyük ilgi ile karşılanan başrollerini Ivana Sert ve Gaziantepli sanatçı Orhan Uslu’nun paylaştığı ’Antep Fıstığı’ filmi Oğuzelili öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Filmi izlemeye giden öğrenciler başrol oyuncusu Orhan Uslu ile sohbet ve fotoğraf çekinme şansı buldu.


Vizyona yeni giren filmin Gaziantep’in tanıtımında büyük rol üstleneceğini belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Sosyal Belediyeciliğin yanı sıra eğitim ve kültür faaliyetlerine de önem veriyoruz. Bu kapsamda Oğuzeli’nde eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Oğuzeli Belediyesi olarak eğitime katkı sunmak için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimize keyifli ve farklı bir gün yaşatmak. Vizyona yeni giren ‘Antep Fıstığı’ filmi Gaziantep’in tanımında büyük bir rol üstlenmiş çokta güzel bir iş çıkartmışlar. Bizimde yapmamız gereken bu filme sahip çıkmak. Ortada büyük bir emek var. Bu güzel yapıtın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Sinema çıkışınıda mutluluklarını ifade eden öğrenciler, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür etti.




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