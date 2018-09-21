Oğuzeli'nde ahilik pilavı dağıtıldı

Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Firdevs Konukoğlu Camisinde kılınan Cuma namazı sonrasında Oğuzeli Belediyesi vatandaşa Ahilik Pilavı dağıttı.

Oğuzeli Kaymakam Vekili Eyup Gürdal ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç pilav kazanlarının başına geçerek kendi elleriyle vatandaşa pilav ikramında bulundu.

“Esnafımız toplumun bel kemiğidir”

Yaklaşık bin 300 yıldır Ahilik geleneği yaşatıldığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Ecdadımız bu işin köküne nasıl inmişse, çıraklık, kalfalık, ustalık geleneğini nasıl ayakta tutmuşlarsa, ticarette ahlakı, dürüstlüğü yaşatmışlarsa bizlerde bu günkü nesil olarak gelecek nesiller için bunu yaşatmak ve ayakta tutmak zorundayız” dedi.

Kılıç, “Ahilik haftasının ülkemize, ilçemize ve bütün insanlığa güzellikler, bereketler getirmesi diliyorum. Tüm esnafımızın ve sizlerin Ahilik Haftasını kutluyorum. 12'inci asırda Ahi Evran, Anadolu'yu yeni yurt tutmuş milletimizin bu topraklarda ebediyen kalabilmesi için adeta bir halk hareketini başlatmıştır. Bu toprakları yurt tutan Yörüklerin, Türkmenlerin, Türkmen Boylarının iş ve aş sahibi olabilmesi için Ahi Evran, Ahilik teşkilatını kurmuştur. Burada sadece insanların iş ve aş sahibi olmasını değil aynı zamanda iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir meslek sahibi olmaları, dürüst olmaları ve kazandıklarını da hakça paylaşmalarını amaçlamıştır. Ahi Evran'ın oluşturmuş olduğu büyük bir halk hareketidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutan Ahilik geleneğinin yaşatılmasının, büyüyen ve gelişen Ülkemiz için çok önemli olduğu bilinci içerisinde, tükenmeyen bir gayret ve azim ile çalışarak alın teriyle kazanan, iş ve meslek hayatında saygılı, güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm halkımızın Ahilik Kültür Haftasını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.