Oğuzeli'nde festival başlıyor

Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali 29-30 Eylül tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

29 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Oğuzeli Belediyesi önünden mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival Gül Ahmet Yiğit, Ali Kınık ve Zara'nın konserleri ile son bulacak. Festivalin ikinci gününde ise Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan güreşçilerin kıran kırana mücadele edeceği Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Amaçlarının Oğuzeli'nin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Tüm hemşehrilerimizi 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ne davet ediyorum” dedi. Festivalin hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Belediyeciliğin sadece alt yapıdan, üst yapıdan, yolları yapmaktan, kaldırımları yapmaktan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızı elbette aksatmadan vatandaşımızı mağdur etmeden gerçekleştiriyoruz ama artık çağımız bunların dışında da faaliyetler yapan bir belediyecilik anlayışını ön plana çıkartmıştır. Bunlar bölgenin kültürünü, dokusunu, sanatını yani bizi biz yapan şeyleri ön plana çıkartan ve tanıtan belediyecilik anlayışıdır. Bizde Oğuzeli Belediyesi olarak bunlara paralel şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bizim gerçekleştireceğimiz üçüncü festival olacak. Buradaki amacımız Oğuzeli'nin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak.10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivalimiz 29 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Oğuzeli Belediyesi önünden mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak. Daha sonra yöresel sanatçımız Gül Ahmet Yiğit, Türkiye'nin sevilen sanatçıları Ali Kınık ve Zara'nın konserleri ile festivalimize gelen misafirlerimiz keyifli bir gece geçirecek. Festivalin ikinci gününde ise programımız 30 Eylül Pazar günü sabah saat 09.00'da başlayacak olup Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan güreşçilerin kıran kırana mücadele edeceği Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılacak. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

En iyi kurutmalık ve nar yarışması düzenlenecek

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan 10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'nde Oğuzeli'nin önemli gelir kaynaklarından olan ve markalaştırılarak dünyaya açılması hedeflenen ‘Oğuzeli Kurutmalığı' ve ‘Nar' yarışması düzenlenecek.

Kurutmalıklar ince oyulması, rengi, kuruluk oranı gibi narlar ise irilik, şekil, tat gibi farklı özelliklerine göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Kurutmalık ve nar yarışmasında dereceye giren çiftçiler ödüllendirilecek.