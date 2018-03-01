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01 Mart 2018 11:40

Oğuzeli’nde kaçak et operasyonu

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde ekiplerin yaptığı operasyonda paketlenmeye hazır 640 kilogram kesilmiş tavuk, 86 adet kesime hazır canlı tavuk ele geçirildi.

Oğuzeli’nde kaçak et operasyonu

01 Mart 2018 11:40


Oğuzeli ilçesi Çaybaşı Mahallesi Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kaçak tavuk kesimhanesine yönelik Oğuzeli Belediyesi Zabıtası, Oğuzeli İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda paketlenmeye hazır 640 kilogram kesilmiş ve 86 adet esime hazır canlı tavuk ele geçirildi.


ihbar üzerine gerçekleşen ortak operasyonda, gerçekleştirilen kontrollerde kesimin kaçak yapıldığı tespit edildi.


Ev olarak kiralanmış


Suriyeli sığınmacıların işlettiği belirlenen kesimhanenin ev olarak kiralandığı tespit edilirken, olayla ilgili 4 Suriyeli şahıs gözaltına alındı. Oğuzeli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından kesilen tavuklara ait artıkların kötü görüntü sergilemesi üzerine iş yerinde yasal işlem başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen 86 canlı ve 640 kiloya yakın kesilmiş tavuk Oğuzeli İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlatıldı




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