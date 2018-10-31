Oğuzeli'nde kurumlar arasındaki voleybol turnuvası başladı

Oğuzeli Belediyesi'nin kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmek için düzenlediği voleybol turnuvası başladı.

Turnuvanın başlama servisini Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yaptı. Düzenlenen voleybol turnuvası ile kurumlar arasında koordinasyonun ve yakınlaşmanın artacağını vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Turnuvaya katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, centilmence geçen bir turnuva olsun” ifadelerini kullandı. Turnuva ile ilgili bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Amacımız kurumlar arasındaki ilişkileri daha sıcak ve üst seviyede tutmak.Daha önceleri kurumlar arası futbol turnuvası da düzenledik. Çok güzel dönüşümler aldık. Bu tür spor aktiviteleri sporun dostluk, kardeşlik, komşuluk, centilmenlik ve sağlık gibi değerlerini ortaya çıkartıyor. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi noktasında bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Kurumlar arası voleybol turnuvasına katılan takımlara başarılar diliyorum, bundan sonra da kurumlarımıza yönelik bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.