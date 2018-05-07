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07 Mayıs 2018 18:53

Okan Mühendislik Yarışması 2018

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Otomotiv” ve SANKO Kolejinin “Makine Mühendisliği” dalındaki projeleri, “Okan Mühendislik Yarışması 2018”de Türkiye ikincisi oldu.

Okan Mühendislik Yarışması 2018

07 Mayıs 2018 18:53


SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Cevdet Teker, danışman öğretmeni Özgül Güner rehberliğinde hazırladığı “Trafik Kazalarını Önleyen Yeni Nesil ‘U’ Dönüşü Sinyali” başlıklı projesi ile araçların trafikte güvenli bir şekilde “U” dönüşü yapabilmeleri için yeni bir araç aydınlatma sistemi tasarlanarak çok sık yaşanan trafik kazalarını önlemenin ve sürücü güvenliğini artırmanın amaçlandığı proje ile Türkiye ikincisi olmayı başardı. SANKO Koleji öğrencisi Taha Alp Bolat’ın, danışman öğretmeni Ekrem Dobooğlu rehberliğinde hazırladığı “Sürtünme Katsayısı Tespitinde Pratik, Ekonomik ve Uygulanabilir Bir Aygıt Tasarımı” başlıklı proje Türkiye ikincisi oldu. Proje kapsamındaise başta lise laboratuvarları olmak üzere, tüm ortaöğretim ve üniversite fizik laboratuvarlarında, sürtünme katsayısının belirlenerek, deney materyali olarak kullanılacak, pratik, fonksiyonel, uygulanabilir bir aygıt tasarlandı. SANKO Liselerinin iki projesinin Türkiye ikincisi olduğu yarışmada öğrenciler bilgisayar ve Okan Üniversitesinin herhangi bir bölümünü tercih etmeleri durumunda yüzde 50 bursla ödüllendirildi.




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