Okul başarısı için sağlıklı beslenme önemli

Özel Mirkelam Göz Tıp Merkezi Diyetisyeni Ecem Öğümsöğütlü, okul çağındaki çocuklara düzenli bir beslenme programı uygulanmasının onların, büyüme ve gelişimine katkısının yanı sıra, eğitimi için de gerekli olduğuna dikkat çekti. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirten Diyetisyen Öğümsöğütlü, “Okul çağı, başta fiziksel büyüme ve gelişmenin arttığı, kemik oluşumunun hızlandığı, yaşam boyu sürecek davranışların kazanıldığı, beslenme bağlı ortaya çıkabilecek bazı kronik hastalıkların temelinin atıldığı bir dönemdir” dedi.

Okula giden çocuklar için altın öğünün kahvaltı olduğunu belirten Öğümsöğütlü, “Başarıyı ve büyümeyi etkileyen, önemli bir öğün olan kahvaltı kesinlikle evden çıkmadan önce yapılmalıdır ve içeriği kaliteli olmalıdır. Okul çağındaki çocuklara özel pratik kahvaltı peynir ile yapılmış tost, taze sıkılmış meyve suyu, ev yapımı reçel, peynir, krep, yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, kuru üzüm, süt, yulaf ezmesi olabilir” ifadelerini kullandı.

“Ara öğün atlanmamalı“

Ara öğün ve öğle yemeğinin de atlanmaması gerektiğini dile getiren Öğümsöğütlü, "Eğer çocuğunuz okulda tam gün eğitim alıyor ve okula öğle yemeğini götürüyorsa çocuğunuza tam tahıllı ekmekle hazırlanmış yumurtalı, tavuklu, ton balıklı sandviç ve 1 su bardağı ayran, süt veya meyve hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında tam tahıllı ekmekle hazırlanmış peynirli sandviç yada tost yanında süt, ayran veya meyve, sebzeli peynirli makarna, ceviz ve meyve suyu gibi seçenekler de hazırlanabilir. Ayrıca çocuğunuz tam gün okuldaysa hem ara öğün hem de öğle yemeğini götürmelidir. Yarım gün okulda ise, ara öğün mutlaka yapmalıdır. Evde hazırlanmış az şekerli ve az yağlı, bol fındık, badem, ceviz içeren kek ya da kek yanında 1 su bardağı süt, meyve veya süt yanında fındık, badem, ceviz, yine evde hazırlanmış peynirli börek ve meyve suyu gibi seçenekleri tüketebilir” şeklinde konuştu.

Çocuğun başarılı olması için derslerindeki konsantrasyonun da çok önemli olduğunu ifade eden Öğümsöğütlü, ”İyi uyumak, dinlenmek ve doğru besinlerle yeterli beslenme konsantrasyonu arttırarak, başarılı olmanın temelini sağlar. Özellikle çocuklarınızın konsantrasyonunun artmasında beslenmenin büyük etkisi var. Demir eksikliği, Omega 3'ün yeterince alınmaması, açlık durumları konsantrasyonu etkiler. Bu sorunların kesinlikle giderilmesi gerekmektedir” diye konuştu.