Okul birincisi 155 öğrenciye bilgisayar

Şahinbey Belediyesi, eşofman takımı, futbol topu, ayakkabı ve bisikletten sonra bu kez de onlarca öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıtıyor. Şahinbey ilçe Belediyesi düzenlediği bir törenle ilkokul ve lise olmak üzere toplam 155 okulda, okul birincisi olan öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti. Her zaman eğitime sonsuz destek verdiklerini vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise öğrencilerin yarınların teminatı olduğunu söyledi. Tahmazoğlu konuşmasının devamında "Eğitim konusunda sayın valimiz ile birlikte elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bizlerin en önemli gündemini eğitim oluşturuyor. Daha önce de eşofman takımı, futbol topu, ayakkabı ve bisiklet gibi hediyeler vermiştik. Bu kez ise Şahinbey ilçemizde 66 lise birincisi olmak üzere 155 okul birincinize laptoplarını vereceğiz. Başarılı öğrencilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. Şahinbey’in nüfusunun birçok il ve ilçeden daha büyük olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, ilçenin nüfusunun Suriyeli muhacirler ile birlikte 1 milyon milyona ulaştığını söyledi.

Yerlikaya konuşmasının devamında “Şahinbey Belediyesi, öğrencilere sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bisiklet, oyuncak dağıtıyoruz. Öğrencileri mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye, öğrencilerin daha başarılı olmaları için elinden geleni yapıyor. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen törene öğrenci ve velilerin yanı sıra, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ile Ahmet Uzer katıldı.