Okul çağındaki çocuklar için beslenme önerileri

Yaz döneminde tatil planlarının ve seyahatlerin artması ile birlikte çocukların beslenme düzeninin bozulduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gizem İncetahtacı beslenme alışkanlığı ile okul başarısı arasında kuvvetli bir bağ olduğuna vurgu yaptı.

İncetahtacı, "Çocukların büyüme ve gelişmesi bakımından sabah kahvaltısı olmazsa olmazlar arasındadır. Bunun nedeni ise akşam yemeği veya sonrasında alınan ara öğünle kahvaltı yapılan zamana kadar geçen süredir. Bu süre 8 saat ile 12-14 saat arasında seyreder. Bu açlık süresinin ilk 3-4 saatinin ardından geçen süre büyümekte olan çocuğun gereksinimi olan enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının kendi vücudundaki depolardan sağlanmasını gerektirir. En az kahvaltı yapmak kadar önemli bir diğer husus da kahvaltıda alınan besinlerin çeşitliliği ve miktarıdır. Doğru, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin her yaş grubunda besin çeşitliliği ve alınan besinlerin miktarı olduğu düşünülürse, özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarımız ve bunların okul başarısının önemi göz önünde tutulduğunda kahvaltı daha da önem kazanır” dedi.

“İyi kahvaltı beyin gelişimini olumlu etkiler”

Güne iyi bir kahvaltı ile başlayan çocukların öğrenme sürecinde ve beyin gelişiminde önemli etkiler görüldüğünü belirten Diyetisyen İncetahtacı, "Çalışmalar, güne farklı gruplardan besinlerle hazırlanmış bir kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısının arttığını gösteriyor. İyi bir kahvaltı çocukların öğrenme sürecini ve beyin gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Kahvaltı yapan çocukların daha başarılı olduğu, derste konsantrasyon sorunu yaşamadıkları için karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebildikleri, okul performanslarının fiziki performans da dahil olmak üzere daha uzun sürdüğü, dolayısıyla daha geç yoruldukları ve kas işlevlerinin daha iyi olduğu biliniyor" şeklinde konuştu.

“Ara öğün önemli”

Çocuklara ara öğün alışkanlığı kazandırmanın önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem İncetahtacı, "Çocuğunuzun hoşuna gidecek taze hazırlanmış bir sandviç, süt, ayran, taze ya da kuru meyve, sebze çubukları gibi alternatifler hazırlanabilir. Şişman olan çocuklar yetişkin çağlarında şeker ya da kalp-damar hastalıklarına daha kolay yakalanır, bu nedenle vücut ağırlığı denetimi çok önemlidir. Kahvaltı yapmanın büyük önemi olduğu gibi öğlen ve akşam yemekleri, yani ana öğünlerin de atlanmadan yapılması ve bu öğünlerde de tüketilen besin miktarı ile besin çeşitliliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 3 ara öğünde alınması en uygun olanıdır” ifadelerini kullandı.

“Okulda verilen yemek kontrol edilmeli”

Çocuklara okulda yemek veriliyorsa, verilen menülerin bir uzman tarafından kontrol edilerek düzenlendiğinden emin olmak gerektiğini belirten İncetahtacı, "Eğitim-öğretim süresi uzun, tam tedrisat çalışan okullarda evden verilen yemeklerin öneminin büyük olduğu hatırlanmalıdır, sağlıklı ara öğün seçimleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bekletilen yemeklerin ve özellikle protein içeren besinlerin (et ve et ürünleri, yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi ürünler başta olmak üzere) tüketimi sırasında çok dikkatli olmak gerekir. Bu besinler oda sıcaklığında ve özellikle yaz aylarında rahatlıkla bozulabilir ve çocukları besin zehirlenmeleriyle karşı karşıya bırakabilir. Çocukların beslenme çantası içeriğinin, daha önce okullara Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen menü örneklerine göre hazırlanmış olması ve içeriklerin sıklıkla kontrol edilmesi de önemlidir. Çocuklar beslenme saatlerinde, peynir, yumurta, taze sebze ve meyve gibi besinler ve süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekleri tüketmeye özendirilmelidir” diye konuştu.