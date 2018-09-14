Okul döneminde beslenmeye dikkat

Geçtiğimiz günlerde Özel MMT Amerikan Hastanesinde göreve başlayan Diyetisyen Merve Gül Kalkan, okulların başlamasına kısa bir süre ailelere uyarılarda bulunarak, çocukların beslenmesi konusunda bilgiler verdi

Okul çağındaki çocukların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Diyetisyen Merve Gül Kalkan, okul çağı çocuklarında görülen beslenme bozukluklarının başında demir yetersizliğine bağlı kansızlık, kansızlığa bağlı yorgunluk, dikkat yetersizliği geldiğini belirtti.

Demir eksikliğine dikkat

Çocukların okula başlamasıyla ilk defa ev dışında yemek yemeye başladığına dikkat çeken Diyetisyen Merve Gül Kalkan, “Okula yeni başlayan çocuklar ilk defa ev dışında yemek yemeye, hayatları boyunca sürecek olan beslenme alışkanlıklarını kazanmaya başlarlar. Çocuklarımızın beslenmesinde önemli 3 etken vardır: aile, okul ve içinde yaşanılan ortamdır.Çocukların beslenmesindeki hedeflerimiz: çocuğun normal büyüme gelişmesini sağlamak, okuldaki başarısını arttırmak, bilişsel, duysal gelişimini sağlamaktır. Türkiye'de okul çağı çocuklarında görülen beslenme bozukluklarının başında demir yetersizliğine bağlı kansızlık, kansızlığa bağlı yorgunluk, dikkat yetersizliği ve okul başarısında düşme gözlenmiştir. Kansızlığı vitamin yetersizlikleri, zayıflık ve diş çürükleri izlemektedir. Bu gibi sorunların önüne geçmek için çocukların doğru bir beslenme alışkanlığı kazanması şarttır” dedi.

En önemli öğün kahvaltı

Kahvaltı günün en önemli öğünü olduğunu dile getiren Dyt. Merve Gül Kalkan, özellikle okul çağı çocuklarda kahvaltı öğününün en çok atlanan öğün olduğu dile getirdi. Kahvaltı yapılmadığında çocuğun kendini güçsüz, yorgun ve halsiz hissedebileceğini dile getiren Kalkan, “Kahvaltı yapmayan çocukta dikkat, çalışma, öğrenme ve başarma yeteneği düşer. Kaçınılmaz son olarak da okul başarısı düşer. Bu yüzden çocuklara muhakkak kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Çocuklarımız kahvaltıda peynir, haşlanmış yumurta, taze meyve suyu, birkaç dilim ekmek, 1 su bardağı süt, domates, yeşillik muhakkak tüketmelidir. Eğer okulu erken saatlerde başlıyor ve evde kahvaltı yapma şansı yoksa beslenme çantasına yumurtalı, peynirli, domates, yeşillik içeren sandviç ve yanında süt, ayran, evde sıkılmış meyve suyu koyarak kahvaltı öğünü oluşturabilirsiniz. Beslenme çantasına su koymayı ihmal etmeyin” diye konuştu

Sağlıksız yiyeceklerden uzak tutun

Çocukların okul kantinindeki Fastfood yiyecekleri, cips, kola, gazoz gibi sağlıksız atıştırmalıkları tüketmemesi için mutlaka beslenme çantası hazırlanması gerektiğini belirten Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Merve Gül Kalkan, “Anneler özellikle beslenme çantalarına ekmek arası sandviç, meyve, evde sıkılmış taze meyve suları, süt, ayran, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar koyabilir. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi için dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubundan 3 porsiyon, et grubundan 2-3 porsiyon, sebze ve meyve grubundan 5-6 porsiyon ve ekmek ve tahıllar grubundan 3-6 porsiyon tüketmeleri gerekmektedir. Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için günde 2-3 su bardağı süt ya da yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. Ayrıca hastalıklara karşı daha dirençli olmaları, göz, cilt ve sindirim sistemlerinin sağlıklı olması için her gün taze sebze, meyve tüketmeleri önerilir. Gün boyu fiziksel ve zihinsel aktivitenin en üst düzeyde tutulabilmesi için düzenli olarak 2-3 saatte bir ana ve ara öğün yapılması gerekir. Çocukların okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satın aldıkları besinlerin seçiminde de dikkatli olmaları gerekmektedir.Okul kantinlerinde sağlıklı besinlerin bulundurulması için okul yönetimi, öğretmen ve veliler iş birliği içinde olmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.