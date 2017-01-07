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07 Ocak 2017 18:02

Okul önünde bomba paniği

Okul önünde bomba paniği

07 Ocak 2017 18:02

Gaziantep’te bir okulun önüne bırakılan valiz bomba sanılarak paniğe neden oldu. Şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 31 Nolu sokakta bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul duvarının yanındaki valizi gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı.
Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı ekipleri şüpheli valizi robot ile kontrol ederek fünye yerleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan uyarılar sonucu patlatılan valiz boş çıktı. Şüpheli valizde herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmamasının ardından çevredeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.



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