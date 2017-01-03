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03 Ocak 2017 21:05

Okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

03 Ocak 2017 21:05

Gaziantep’te okul servisinin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay bugün akşam saatlerinde Şahinbey İlçesi, Deniz Mahallesi, 39 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre okulundan çıkarak kaldığı yurda giden 10 yaşındaki Suriyeli Mustafa Muhammed, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir okul servisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Öte yandan Mustafa’nın ölümüne neden olan servis sürücüsü olay sonrası aracı ile birlikte kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, ailesi olmadığı için yurtta kalan küçük Mustafa’nın, ders bitiminde yurda gitmek için okuldan çıktığını bu sırada hızla gelen servis aracının kendisine çarparak hızla kaçtığını belirttiler. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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