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17 Eylül 2017 11:04

Okula dönüş hediyeleri Sanko Park’tan

Gaziantep’te alışverişin ve eğlencenin vazgeçilmez adresi Sanko Park, yeni eğitim öğretim hayatına başlayacak ziyaretçilerine özel okula dönüş kampanyası başlattı.

Okula dönüş hediyeleri Sanko Park’tan

17 Eylül 2017 11:04


19-24 Eylül tarihleri arasında aynı gün içerisinde 150 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, danışma noktası önündeki etkinlik alanına kurulan dev hediye kabininden sürpriz hediyeler kazanma şansı kazanacak.


Sürpriz hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu Okula Dönüş Hediye Kampanyası, 19- 24 Eylül tarihleri boyunca, 12.00- 19.00 saatleri arasında devam edecek.


SANKO Park


Gaziantep’te 2009’da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen SANKO Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.


Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park’ın marka karmasında bir çok marka bulunuyor. Bunun yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.


Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100’e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.




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