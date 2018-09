Okula dönüş sürecini kolaylaştırın

Neslihan Şahin okula adaptasyon sürecinde ailelere büyük görev düştüğünü kaydetti.

Psikiyatri Kliniği Naslihan Şahin, uzun bir yaz tatili arasından sonra okullar tekrar başladığını hatırlatarak, okula dönüşlerin okula yeni başlayan, bir üst sınıfa geçen ve okul değişikliği yapan pek çok çocuk ile öğrenci için kaygı verici olabildiğini kaydetti.

Özellikle ilk haftalarda evden ayrılmakta zorlanma, uyanmakta zorlanma, okula gitmekte isteksizlik, ağrı, bulantı, kusma gibi bedensel şikayetler görülebildiğini belirten Şahin, "Daha düzensiz, rahat ve esnek geçen yaz tatilinin ardından düzen ve disiplin gerektiren okul dönemine alışmak biraz zaman gerektirecektir. Bu dönemde özellikle okula yeni başlayan çocuklara karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmak, okula gitmenin gerekliliği hakkında açık, anlaşılır ve net bilgiler vermek, evden ayrılıp okula gideceği ancak tekrar eve döneceği konusunda açıklama yapıp güven sağlamak bu süreci hızlandırıp, kolaylaştırabilir. Her çocuk için bu dönemin farklı atlatılabileceği unutulmamalıdır. Anne ve babasına güvenli bağlanan, onlar yanında olmadan zaman geçirebilen, sosyal ortamlara katılan, akranlarıyla zaman geçiren çocuklar okula daha kolay alışabilmektedir. Ebeveynlerin bu dönemde çocuklarına verdikleri mesajlar da önemlidir. “Öğretmenin kızar, cezalandırır, okula senden başka her öğrenci gidiyor” şeklinde cümleler kurmak çocuğun hem kaygı ve korkusunu artıracak hem de özgüvenini azaltacaktır. Anne ve babanın başarı ve kontrol odaklı olması, kaygı düzeyinin yüksek olması da çocuğun alışma sürecini olumsuz etkileyebilir. Farklı ve yeni bir ortama girmek, düzen ve uyum sağlamak okula başlayan hemen her çocuk için zorlayıcı olabilir, özellikle ilk haftalarda destekleyici, anlayışlı ve sabırlı olmak, okulda öğrendiklerini heyecan ve ilgiyle dinlemek, okulda hem yeni bilgiler alabileceği, hem de yeni arkadaşlar edinebileceği vurgusunu yapmak, okuldaki öğretmenlerin gözlem ve desteğini almak, gerektiğinde ebeveyn olarak pasif konumda çocuğunuzu izlemek alışma sürecini kolaylaştırıp, hızlandıracak tutum ve davranışlardandır. Tüm bunlara rağmen çocuğunuz okula alışamıyorsa, okula gitmek istemiyorsa bu durum kimi zaman öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi sebeplere de bağlı görülebileceğinden öğretmenin ya da ebeveynin şüphesi varsa uzman görüşü almak uygun olacaktır" dedi

Şahin, tüm öğrencilere ilgiyle, heyecanla, merakla öğrenecekleri iyi bir eğitim ve öğretim yılı dilediğini ifade etti.