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02 Ocak 2017 12:40

Okuldan kaçmaya çalışan çocuk tellere takıldı

Okuldan kaçmaya çalışan çocuk tellere takıldı

02 Ocak 2017 12:40

Gaziantep’te okulun duvarından atlayarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuk tellere takılarak yaralandı.
Olay bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Karacaoğlan Mahallesinde bulunan Karacaoğlan Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre teneffüs zili çaldıktan sonra okulun bahçesine çıkan 12 yaşındaki M.S. duvardan atlamak istedi. Bu sırada okul duvarlarında bulunan dikenli tellere takılan M.S. kulundan ve bacağından yaralandı.
Olay sonrası okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından duvardan indirilen M.S, çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine getirilerek acil serviste tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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