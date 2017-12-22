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22 Aralık 2017 15:47

Ölü bulunan genç iş adamının intihar ettiği belirlendi

Gaziantep’te lüks aracında 2 adet boş mermi kovanı ve kanlı not ile ölü bulunan genç iş adamı Necdet Erikçi’nin intihar ettiği belirlendi.

Ölü bulunan genç iş adamının intihar ettiği belirlendi

22 Aralık 2017 15:47


Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi Alleben Göleti Park ve Piknik Alanı’nda devriye gezen ilçe jandarma ekipleri, lüks bir araç içerisinde 28 yaşındaki Necdet Erikçi’nin cesedini bulmuştu. Ekipler, genç iş adamının cesedi ile birlikte araçta 7.65 milimetre çapında kuru sıkıdan bozma bir tabanca ile bu tabancaya ait 2 adet boş mermi çekirdeği ve kanlı bir not buldu. Notta, "Ben bu işi yapamadım. Kimsenin suçu yok" yazarken araçta bulunan 2 mermi çekirdeği nedeniyle Erikçi’nin ölümü şüpheli bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada tabanca üzerinde sadece genç iş adamının parmak izine ulaşırken, Erikçi’nin yapılan otopsisinde ise vücudunda tek mermi girişi tespit edildi. Mermi izinin sadece kafada olduğu belirlenirken Necdet Erikçi’nin intihar etmeden bir süre önce havaya ateş açtığı tahmin ediliyor.


Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan otopsinin ardından genç iş adamının cenazesi ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık gasilhanesinde defin işlemleri tamamlanan Necdet Erikçi’nin cenazesi, Bahattin Nakıboğlu Cami’de Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık’ta defnedildi.


Cenazeye Necdet Erikçi’nin anne ve babası, kardeşleri, arkadaşları ve yakınları katıldı.




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