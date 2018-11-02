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Ömer Ersoy Kültür Merkezi sanatın ve sanatçıların gözdesi

Dünyanın en önemli sanatçıları arasında yer alan ve Yesemek Rotary Kulübün konuğu olarak Gaziantep’e gelecek olan Ahmet Güneştekin’i söyleşisi için Ömer Ersoy Kültür Merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

Dünyanın en önemli sanatçıları arasında yer alan ve Yesemek Rotary Kulübün konuğu olarak Gaziantep'e gelecek olan Ahmet Güneştekin'i söyleşisi için Ömer Ersoy Kültür Merkezinde hazırlıklar tamamlandı.


Tarihi dokusu ve muhteşem mimarisiyle sanat ve kültür alanında hizmet veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür Merkezi dünyaca ünlü bir çok sanatçının faaliyetlerine ev sahipliği yaparken 3 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek söyleşiyle ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'i ağırlamaya hazırlanıyor. Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Gaziantep'in tarihini gözler önüne sermekle birlikte kültür ve sanata ilgi duyanların ortak buluşma noktası haline geldi. Kültürel etkinliklerin gözde mekanlarından birisi haline gelen Ömer Ersoy Kültür Merkezi Gaziantep Yesemek Rotary Kulüp tarafından düzenlenen ve ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in söyleşisiyle sanat dünyasını bir araya getirecek. Söyleşiye yoğun ilgi gösterildiği ve Gaziantepli sanat severlerin söyleşi öncesi rezervasyonlarını yaptırmak için adeta birbirleriyle yarıştığı açıklanırken söyleşiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve 3 Kasım Cumartesi günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde saat 17.00'de gerçekleştirileceği açıklandı.

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