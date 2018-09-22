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On binlerce Gaziantepli Kenan Doğulu ile coştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ile Türk Hava Yolları (THY) gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen 1’inci Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), Kenan Doğulu konseriyle taçlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ile Türk Hava Yolları (THY) gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen 1'inci Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), Kenan Doğulu konseriyle taçlandı.


Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Kenan Doğulu'yu ağırlayan Gaziantep Fıstık Park konser alanını dolduran binlerce genç hayranını adeta kendinden geçirdi. Başarılı sahne performansıyla alkış toplayan genç şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendiren Genç şarkıcı, doğup büyüdüğü memleketinde sevgi seliyle karşılandı. Kendisini coşkulu bir kalabalıkla buluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Doğulu, böylesine başarılı bir kadın belediye başkanına sahip olduğu için Gazianteplilerin gurur duyması gerektiğini söyledi.


Antep sofrasının zenginliğinden söz eden Şarkıcı Doğulu, UNESCO'nun “Kreatif Şehirler Ağına” dahil edilerek adını tüm Dünya'ya duyuran Gaziantep'in, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanı, uluslararası bir festivale dönüştürdüğünü bildirdi.

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