Önce bıçakladı, sonra ambulans çağırıp hastaneye götürdü

Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan 25 Aralık Ortaokulu yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.S. (17) ve Y.E. (16) isimli iki arkadaş okulun önünde karşılaştıktan bir süre sonra kavga etmeye başladı. İddiaya göre, yanında bulunan sustalı bıçağı çıkaran S.S. arkadaşı Y.E.’yi bacağından bıçakladı. S.S. daha sonra ambulans çağırdı. Ambulansla birlikte Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine giden S.S. hastane polisi tarafından gözaltına alınarak Gaziantep İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bacağından yaralanan Y.E.’nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.