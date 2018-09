Önce doktor ve mali müşavir, şimdi de avukat oldu

Gaziantep'te Uzman Dr. Cengiz Bayram, okumaktan ve öğrenmekten vazgeçmeyerek önce mali müşavir oldu, şimdi de hukuk fakültesini bitirerek avukatlık belgesi aldı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram, en gözde mesleklerden birini yapmasına rağmen yetinmeyip önce mali müşavir unvanını aldı, sonra da okuması zor fakültelerden biri olan hukuk fakültesini bitirerek avukatlık cübbesi giydi.

"Hukukçu olmak en büyük idealimdi"

Gaziantep Barosu'nda düzenlenen törenle avukatlık yemini edip beratını alan ve cübbesini giyen Bayram, "Avukatlık belgesi aldıktan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Hukukçu olmak, avukat olmak aslında en büyük idealimdi. Bunu bu şekilde tamamladığım için son derece mutluyum. Özgürlük ve sağlık insan için en önemli kavramlar. Şuan itibariyle ikisinin de temsilcisi olmak bana çok ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. O yüzden bugün heyecandan çok sevinç duyuyorum" dedi.

"İnsan istediği, sevdiği her şey için vakit bulabiliyor"

Doktorluk ve mali müşavirliğin ardından avukat olmanın kolay olmadığını vurgulayan Bayram, "İnsan istediği, sevdiği her şey için vakit bulabiliyor. Yaklaşık 27 yıldır yüksek öğretimde eğitim sürem var ve buna şu an da devam ediyor. Şu an felsefe okumaya da devam ediyorum. Ben önce tıp fakültesini bitirdim, sonra çocuk ihtisası yaptım. Ardından 4 yıl ekonometri okudum, sonra 4 yıl iktisat okudum. Bunlardan sonra işletme yüksek lisans ve muhasebe ve finans yüksek lisans yaptım. Son olarak da hukuk okudum. Şimdi de özel hukuk dediğimiz medeni hukuk alanında da yüksek lisansa ve felsefe okumaya devam ediyorum. Bunlar kolay görünmeyebilir ama insan isteyince her şeyi yapabiliyor" diye konuştu.