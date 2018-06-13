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13 Haziran 2018 16:03

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Gaziantep’te kapkaç şüphelisi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandıEdinilen bilgiye göre, 4 Haziran günü bir kişinin elinde bulunan cep telefonunu motosikletli olarak çalan iki şüpheli şahıs hakkında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

13 Haziran 2018 16:03

Gaziantep’te kapkaç şüphelisi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı


Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran günü bir kişinin elinde bulunan cep telefonunu motosikletli olarak çalan iki şüpheli şahıs hakkında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, araştırmalarda olay yeri güvenlik kameralarını tespit etti. Kameraları inceleyen ekipler, derinleştirdikleri incelemelerde kapkaçı yapan ve motosikletin arkasında oturan şahsın kimliğini belirledi. Ekipler, şahsın adresine ulaşarak düzenlediği operasyonda A.C.K.’yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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