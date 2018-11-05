Önce öğreniyorlar sonra üretiyorlar

Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Sosyal tesislerde açtığı kurslarla ailelere umut ışığı olan Şehitkamil Belediyesi, ev kadınlarına yönelik açmış olduğu el beceri kurslarındaki eğitimleri aralıksız sürüyor. Hanımlar Lokali Aile Merkezi El Beceri Kursuna gelen kadınlar, el beceri kurslarında eğitim görerek dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

“Kursiyerlerimiz el beceri kurslarına yoğun ilgi gösteriyor”

Hanımlar Lokali Aile Merkezi Mefruşat Kursu Eğitmeni Eser Özekin, “Kursumuza gelen kursiyerlerimizin hepsi ev hanımı. Çocuklarına çeyiz yapmak isteyen, zamanını burada geçirmek isteyen arkadaşlarımız var. Kursiyerlerimize burada el nakışı, makinede yapılan dantel işlemeleri, pike dikimi, ev hanımlarına uygun yapılabilecek perde, nevresim, yorgan gibi bütün tekstil ürünlerinin dikiş işlemleri yapılıyor. Şu an 52 kursiyerimiz haftanın 5 günü burada hizmet görüyor. Tabi bu sayı ilerleyen günlerde artabilir. Yıl boyunca devam eden kurs sonunda kursiyerlerimiz yapmış oldukları ürünleri sergileme imkanı buluyor. Sipariş üzerine çalışmak isteyen hanımlarımız var, onlara da yardımcı oluyoruz. Kursiyerlerimiz yapmış oldukları ürünleri satarak, aile ekonomisine de yardımcı olabiliyorlar. Bazı kursiyerlerimiz ise evdeki eski çeyizliklerini getirip burada değerlendirebiliyorlar. Eğitmenler olarak kursiyerlerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün kadınlarımızı aile merkezimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bütün ev kadınlarının bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz”

Hanımlar Lokali Aile Merkezi el beceri kursuna katılan Hülya Keskinocak, “Belediyemizin bizler için açmış olduğu dikiş nakış ve mefruşat kursuna geliyoruz. Burada nakış işlemeler yaparak vakit geçiriyoruz. Ayrıca burada çocuklarımız için de çeyiz hazırlıyoruz. Bunun dışında yapmış olduğumuz fazla nakış işlemelerini de satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra burada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Moral olarak da kendimizi iyi hissetme imkanı buluyoruz. Bütün ev hanımlarının bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, bize burada emek veren ve yardımcı olan hocalarımıza da yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün ev kadınlarının bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.