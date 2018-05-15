Önce test sonra sertifika

Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma yazma kursuna katılıp eğitimlerini tamamlayan 20.kadın için sertifika töreni düzenlendi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Mili Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, daire amirleri katıldı. Tören öncesi okuma yazma kursuna katılan kadınlara kitap okutarak, test etti. Kadınların testten başarı ile geçmesinin ardından sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Düzgün, kursa katılıp okuma yazma öğrenen kursiyerleri tebrik ederek, sertifikaların öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiğini vurguladı.